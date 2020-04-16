نصرالله: سنتهي الوباء وقضاء المتن ينتظر الوعود بافتتاح مستشفى

اعتبر المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "قريبا سينتهي انتشار الوباء ويعود الناس الى اعمالهم ولو بكمامات. و​قضاء المتن​ ينتظر الوعود بافتتاح ​مستشفى​ او باستعمال ما هو مقفل منها".

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