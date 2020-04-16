بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

بدأت جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​. ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من تسعة بنود ابرزها: مشروع مرسوم يرمي الى استرداد مشروع القانون المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6218 تاريخ 30/3/2020 والموافقة على مشروع قانون جديد، اقتراح قانون يرمي الى الغاء القانون رقم 39 تاريخ 16/10/2008 المتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية، اقتراح قانون يرمي الى استبدال تسمية الطوائف الاسرائيلية بعبارة الطوائف اليهودية، مشروع مرسوم يرمي الى تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، طلب وزارة الصناعة الموافقة على اعفاء بنود جمركية اضافية تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا من الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ 3%، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على فسخ عقد ايجار المبنى المستأجر لصالح فصيلة ومخفر تنورين، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على قبول هبة عينية مقدمة من الجالية اللبنانية في كندا لصالح السفارة اللبنانية عبارة عن توسيع مبنى السفارة وترميم وصيانة المكاتب فيها، واستكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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