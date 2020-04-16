عبدالله: الانتقائية بتحضير مراسيم الناجحين بمجلس الخدمة المدنية مدان

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أن الانتقائية في تحضير مراسيم الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، من كتاب عدل، ومحاسبين، ومأموري احراش، ومراقببن جويين، وغيرهم من ثلاثة عشر وظيفة موصوفة، هو عمل مدان"، مشددا على ان "المطلوب انصاف الجميع، وعدم الأستنساب وتهريب المراسيم ،كما حصل سابقا. مرفوض ما يمارسه البعض".

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