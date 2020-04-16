أعلنت ​وزارة العمل​ في بيان أنه "حرصاً على العاملين في القطاعات المسموح لها العمل سندا للمرسوم رقم 6198/2020 المتضمن اعلان التعبئة العامة لمواجهة ​كورونا​، والقرارات المتممة له، اصدرت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ اليوم تعميمين تطلب بموجبهما من المنشآت الصناعية و​محلات​ البقالة والسوبرماركت، الالتزام بالقواعد الارشادية التي تنص عليها التعاميم المشار اليها، والتأكد من التزام العاملين ايضاً بها"، مشددة على أن "جهاز التفتيش في وزارة العمل سيراقب مدى تقيد هذه الشراكات، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بالمخالفين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل طلبت من المنشآت الصناعية ومحلات البقالة الالتزام بالقواعد الارشادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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