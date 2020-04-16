البعريني: للبت بملف الامن الغذائي كي لا نجوع قريباً

اطلق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ صرخة طوارئ من اجل البت سريعاً بملف الامن الغذائي، "كي لا نجوع قريباً وتقع الكارثة". وشدد البعريني على "وجوب المباشرة فوراً بخطة لزيادة الانتاج الغذائي من خلال الزراعة، ليعادل حاجة اللبنانيين، بما ان الاستيراد بظروفه كافة بات مستحيلاً". وناشد ​الحكومة​ عموماً، و​وزارة الزراعة​ خصوصاً، تشجيع الزراعة لاستغلال كل الأراضي الممكنة، وتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين، ان لناحية تأمين البذور والاسمدة، او لناحية التوعية على انواع الزراعات المطلوبة. واقترح وضع جدول يحدد انواع المزروعات وكميتها وتوزيعها وفق المناطق، كي لا تتكدس محاصيل بعض المنتجات من جهة، او تختفي منتجات يحتاجها السوق من جهة اخرى.

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