طلاب عالقون بمصر برسالة إلى سلطات لبنان: كيف السبيل لعودتنا إلى بلدنا واهلنا؟

وجه طلاب عالقون في مصر رسالة الى السلطات ال​لبنان​ية جاء فيها: "بعد أكثر من شهر على وجودنا بمصر وبعد مناشداتنا المستمرة طوال الفترة الماضية، على أمل إيجاد حل لموضوع عودتنا إلى بلدنا لبنان، تفاجأنا البارحة بقرار ​الحكومة اللبنانية​ بتعليق ​عودة اللبنانيين​ إلى الوطن إلى ما بعد 27نيسان، وكأنه لا حياة لمن تنادي! لذلك رسالتنا الآن ليست إلى الحكومة الغائبة عنا وغير مبالية لا بنا ولا بمصيرنا، بل رسالتنا الآن إلى أصحاب الضمائر والخلق الرفيع لمن بقي لديهم ذرة من النخوة والمروءة في بلدنا لبنان، ونسأل كيف السبيل لعودتنا إلى بلدنا واهلنا، أخبرونا؟".

أضافوا: "طبعا لا بد لنا من أن نشكر كل من وقف إلى جانبنا واتصل بنا واطمأن الى احوالنا وقدم الدعم المعنوي لنا، وشاركنا همنا وحزننا، وعائلاتنا وأهالينا على أحر من الجمر بانتظارنا. فرحتنا بإنهاء دراستنا وحصولنا على درجة الدكتوراه بالتربية الرياضية بعد جهد ثلاث سنوات ونصف لم تكتمل".

ولفت ​الطلاب​ الى ان "احدا أخبرهم بوجود ​طائرة​ خاصة إذا أرادوا العودة إلى لبنان، لكن سعر التذكرة 12 مليون ليرة لبنانية"، سائلين: "أيعقل هذا الاستغلال للشعب اللبناني لهذه الدرجة؟ ونسأل كيف نؤمن إيجار المسكن ومصاريف المأكل والمشرب، بالإضافة الى أن خوفنا يزداد يوما بعد يوم بسبب تفشي مرض ​كورونا​ في مصر".

