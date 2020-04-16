هادي ابو الحسن: ستبقى ساحة جنبلاط رحبة ولن ننزلق للقعر

أشار امين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى اننا "ظننا ان الوجوه المقنّعة يلبسها فقط بعض وزراء ​الحكومة​ من صنف المستشارين لكن للأسف يبدو ان رئيسها يتقن هذا الفن ايضاً، لكن القناع بدأ يسقط، ولمن أتى به ولمن أزعجه كلام رئيس ​الحزب الاشتراكي​ النائب ​وليد جنبلاط​ المحق نقول ستبقى ساحته تلك الواحة الوطنية الرحبة ولن ننزلق الى القعر الذي يستوعب بقايا العهود البائدة". إضغط للمزيد

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