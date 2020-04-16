السيد: جنبلاط كعادته يتهجم على دياب لإبتزازه

علق النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على تصريح رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، الذي قال: "حسان دياب حقود وموظف عند أحد ضباط المخابرات السابقين وعند باسيل"، متسائلا: "شو القصة؟ هنالك مواقع شاغرة بالشرطة القضائية ومصرف لبنان يريدها جنبلاط ويخشى أن تُخصص لطلال أرسلان".
واعتبر السيد أنه "كعادته، يتهجّم على الرئيس دياب لإبتزازه"، مشيرا الى أنه "من زمن سوريا لليوم آكل البيضة والتقشيرة. مشكلته مع المير مش معنا".
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