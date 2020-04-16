السيد: جنبلاط كعادته يتهجم على دياب لإبتزازه

علق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، على تصريح رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، الذي قال: "​حسان دياب​ حقود وموظف عند أحد ضباط المخابرات السابقين وعند ​باسيل​"، متسائلا: "شو القصة؟ هنالك مواقع شاغرة ب​الشرطة القضائية​ و​مصرف لبنان​ يريدها جنبلاط ويخشى أن تُخصص ل​طلال أرسلان​".

واعتبر السيد أنه "كعادته، يتهجّم على الرئيس دياب لإبتزازه"، مشيرا الى أنه "من زمن ​سوريا​ لليوم آكل البيضة والتقشيرة. مشكلته مع المير مش معنا".

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