هاشم اتصل بدياب وحتي لمتابعة قضية استعادة جثمان يوسف الزوقي

اجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ اتصالات برئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ و​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ لمتابعة قضية استعادة جثمان المهندس ال​لبنان​ي يوسف الزوقي من ​ابيدجان​.

ولفت النائب هاشم إلى ان "ان قدر شباب لبنان ان يدفعوا ضريبة لقمة العيش وينتشروا في اصقاع الدنيا ليزرعوا بصماتهم نجاحا وجهدا ويدفعون حياتهم في سبيل حياة كريمة ويبقى اقل الواجب على دولتهم إعادتهم احياء او امواتا".

وقد شكر النائب هاشم رئيس الحكومة ووزير الخارجية على اهتمامهما وإعطائهما التوجيهات وإجراء ​الاتصالات​ "لتسهيل اعادة الجثمان الى لبنان، للتخفيف من الم وحزن أهله برؤيته النظرة الاخيرة".