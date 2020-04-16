ايلي الفرزلي: على الحكومة التحقيق في التحويلات الى الخارج

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في حديث تلفزيوني الى أن "عدم انتقاد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ سببه الخطوات الجيدة التي قام بها في مواجهة ​فيروس كورونا​".

وشدد على ان "هناك انتقادات حيال بعض التصرفات"، مؤكدا أن " الحملة السياسية فستبقى موجودة طالما هناك معارضة وموالاة"، لافتا الى أن "​النقاش​ يجب ان يكون هل مضمون هذه الحملة سليم أم لا".

وحول تهريب الأموال الى الخارج، أكد أن "مسؤولية ​الحكومة​ هي احضار الاسماء التي حولت والتحقيق بشأنها، فاذا كان البعض كان لهم الحق الشرعي في التحويل فلا يمكن التعاطي معهم أما من هربوا لأسباب مشبوهة فيجب تحويلهم الى ​القضاء​ واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

وعن صندوق النقد الدولي، أضاف: "رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث الى المسؤولين عن صندوق النقد الدولي وأكد لهم ان لدى لبنان خطط لكنه لا يستطيع أن يفجّر الوضه اجتماعيا بارقام خيالية، وانه مستعدللتعاون اذا كانت الشروط ملائمة"، لافتا الى أن "المسؤولين في صندوق النقد كانوا ايجابيين".