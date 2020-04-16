هزة أرضية جديدة ضربت الحدود السورية العراقية الإيرانية التركية

أفاد المركز الوطني السوري للزلازل "Nec-Syria" أن هزة أرضية جديدة ضربت "الحدود العراقية الإيرانية التركية"، موضحا أن قوة الهزة بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر وبعمق 7 كم.
وأشار المركز السوري إلى أن الهزة تبعد مسافة 300 كم عن مدينه الحسكة السورية و161 كم شمال شرق مدينة الموصل العراقية.
وشهدت محافظة اللاذقية السورية الأحد، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.
وقال المركز الوطني السوري للزلازل إن الهزة الأقوى كانت بشدة 4.7 درج على مقياس ريختر وعمق 10 كم، ووقعت على الساحل السوري على بعد 38 كم عن مدينة اللاذقية وتم الشعور بها في معظم المدن السورية.
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