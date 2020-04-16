إستأنفت السلطات في إثيوبيا خدمة النقل العام بعد تعليقها إثر جائحة كورونا.
وكان مكتب رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد أعلن في 8 نيسان، حالة الطوارئ في البلاد للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وما زال تفشي فيروس كورونا محدودا في أغلب دول إفريقيا، لكن الهيئات الدولية تخشى أن يؤدي انتشار الوباء إلى تبعات كارثية نظرا لضعف أنظمة الرعاية الصحية في القارة.
فضلا عن ذلك، يعرقل الاقتصاد غير المهيكل، فرض إجراءات صحية صارمة، نظرا إلى اضطرار كثيرين للخروج من بيوتهم حتى يكسبوا قوت اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر إستئناف خدمة النقل العام في إثيوبيا بعد تعليقها إثر جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.