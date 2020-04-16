الصحة الفلبينية: تسجيل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفلبينية تسجيل 13 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ العدد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 362.

يذكر ان الفلبين تصدرت قائمة الدول التي سجلت أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا، تلتها ماليزيا وإندونيسيا.

وحتى أمس، سجلت الفلبين 5 آلاف و453 إصابة و349 حالة وفاة، مقابل شفاء 353 شخصا، بحسب وزارة الصحة الفلبينية.

هذا وتجاوز عدد مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم مليوني حالة، توفي منهم أكثر من 127 ألف شخص، فيما تعافى ما يزيد على 491 ألفا.