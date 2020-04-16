الهند تتهم زعيما مسلما بالقتل بسبب كورونا

أشارت ​الشرطة الهندية​ الى إنها وجهت تهمة القتل غير العمد لرئيس مركز إسلامي بعدما عقد تجمعا الشهر الماضي، لافتة الى إنه أدى إلى قفزة كبيرة في الإصابات ب​فيروس كورونا​.

وتم إغلاق مقر جماعة التبليغ في زاوية ضيقة من ​نيودلهي​ ووضع الآلاف من الأتباع، بما في ذلك البعض من ​إندونيسيا​ و​ماليزيا​ وبنغلاديش، في الحجر الصحي، بعد أن تبين أنهم حضروا اجتماعات هناك في منتصف آذار الماضي.

واشار متحدث باسم الشرطة، الى إن "الشرطة رفعت في البداية دعوى على ​محمد سعد​ كندهلوي، رئيس المركز، لانتهاكه حظرا على التجمعات الضخمة، لكنها قامت الآن بتفعيل القانون الخاص بالقتل".

واضاف: "شرطة نيودلهي قدمت ​تقرير​ معلومات أوليا في وقت سابق ضد رئيس جماعة التبليغ، والآن تمت إضافة البند 304" في إشارة إلى القتل العمد في قانون العقوبات، الذي تصل أقصى عقوبة له إلى ​السجن​ 10 سنوات.