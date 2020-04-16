اخبار العالم

الشرطة الأميركية تطلب من المواطنين عدم الذهاب للبريد دون ارتداء السراويل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طلبت شرطة بلدة تانيتاون الأميركية في ولاية ماريلاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المواطنين الاميركيين عدم الذهاب إلى البريد بدون سراويل أثناء الحجر الصحي، مؤكدة أن "هذا هو التحذير الأخير الذي سيوجه لهم".

هذا ويبلغ عدد سكان مدينة تانيتاون حوالي 7 آلاف شخص في شمال ولاية ماريلاند، على بعد حوالي ساعة ونصف من العاصمة ​واشنطن​.

وتتكون المدن الأميركية الصغيرة عادة من منازل من طابق واحد أو طابقين، تقع صناديق البريد الخاصة بها على أقرب طريق معبدة - عادة بضع عشرات الأمتار من المنزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأميركية تطلب من المواطنين عدم الذهاب للبريد دون ارتداء السراويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا