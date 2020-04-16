الشرطة الأميركية تطلب من المواطنين عدم الذهاب للبريد دون ارتداء السراويل

طلبت شرطة بلدة تانيتاون الأميركية في ولاية ماريلاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المواطنين الاميركيين عدم الذهاب إلى البريد بدون سراويل أثناء الحجر الصحي، مؤكدة أن "هذا هو التحذير الأخير الذي سيوجه لهم".

هذا ويبلغ عدد سكان مدينة تانيتاون حوالي 7 آلاف شخص في شمال ولاية ماريلاند، على بعد حوالي ساعة ونصف من العاصمة ​واشنطن​.

وتتكون المدن الأميركية الصغيرة عادة من منازل من طابق واحد أو طابقين، تقع صناديق البريد الخاصة بها على أقرب طريق معبدة - عادة بضع عشرات الأمتار من المنزل.