وزير الصحة الكويتي: شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بكورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الكويتي الشيخ باسل الصباح شفاء 19 حالة جديدة من المصابين ب​فيروس كورونا​ ليصبح إجمالي عدد المتعافين 225. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى ​العالم​، حتى أوائل العام المقبل 2021.وأشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية نيسان الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي أيار المقبل. وأوضح أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم لا تزال في منحنى صعود حاد، معربًا عن أمله في انخفاض حدة هذا المنحنى.

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