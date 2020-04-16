مستشفى سيدة السلام: فحوص الـPCR لـ114 شخصا من القبيات أتت سلبية

اوضح المدير الطبي لمستشفى سيدة السلام في القبيات الدكتور انطوان ضاهر ان "نتائج فحوص الPCR التي اجراها الفريق الطبي في العيادة النقالة في جامعة الLAU يوم الاثنين الماضي على حوالى 114 شخصا من ابناء القبيات والجوار من مختلف القطاعات الذين هم الاكثر اختلاطا ،اتت بمعظمها سلبية".
واشار الى ان "هذه النتائج تعكس الى حد كبير جدية ونجاح تنفيذ قرار التعبئة العامة في البلدة، والجهد الكبير الذي تبذله خلية الازمة التي شكلتها البلدية منذ بدء قرار التعبئة وخطة الطوارئ الصحية".
ودعا اهالي البلدة الى "الاستمرار بالتزام الحجر المنزلي والتعاون مع خلية الازمة كي نتمكن من العبور بسلام من مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد".
ولفت الى ان "خلية الازمة سوف تقوم بجولة على كل القطاعات العاملة في البلدة للتاكيد من جديد على ضرورة التشدد في تطبيق المعايير الصحية الوقائية وعدم التهاون او التساهل في هذا الامر".
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