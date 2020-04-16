السلطات الروسية: تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

اعلنت السلطات الروسية تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.
من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في حوار مع وكالة ريا نوفوستي أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء، وقال: "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".
هذا، وأطلقت موسكو الاثنين نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية.
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