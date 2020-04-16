السلطات الروسية: تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

اعلنت السلطات الروسية تسجيل 3448 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت من أن قدرات أجهزة ​الصحة​ في ​موسكو​ تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع ​حالات​ الإصابات بكورونا.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو ​سيرغي سوبيانين​ في حوار مع وكالة ​ريا نوفوستي​ أن ​روسيا​ لم تبلغ بعد ذروة الوباء، وقال: "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".

هذا، وأطلقت موسكو الاثنين نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية.