الخارجية دانت إستهداف طائرة إسرائيلية لسيارة مدنية لبنانية في منطقة جديدة يابوس

دانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في بيان "العدوان الذي قامت به ​طائرة​ حربية ​مسيرة​ ​إسرائيل​ية على ​سيارة​ مدنية ​لبنان​ية واستهدافها بصاروخين في منطقة ​جديدة يابوس​، وتعريض من في داخلها لخطر الموت"، مشيرة الى أن "هذا الاعتداء يأتي كجزء من ​سياسة​ إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان".

وأعلنت أن "​وزير الخارجية​ والمغتربين ناصيف حتي أعطى تعليماته إلى مندوب لبنان الدائم في ​نيويورك​ لتقديم شكوى إلى ​مجلس الأمن الدولي​ بهذا الخرق الواضح والصارخ لسيادة لبنان".

إضغط للمزيد