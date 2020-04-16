الخارجية دانت إستهداف طائرة إسرائيلية لسيارة مدنية لبنانية في منطقة جديدة يابوس

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "العدوان الذي قامت به طائرة حربية مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية لبنانية واستهدافها بصاروخين في منطقة جديدة يابوس، وتعريض من في داخلها لخطر الموت"، مشيرة الى أن "هذا الاعتداء يأتي كجزء من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان".
وأعلنت أن "وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أعطى تعليماته إلى مندوب لبنان الدائم في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخرق الواضح والصارخ لسيادة لبنان".
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