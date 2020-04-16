بومباي تعاقب مخترقي حظر التجول بالضرب

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ينهال رجال الشرطة في مدينة بومباي الهندية على مخترقي حظر التجول بالضرب بالعصي، حيث سجّلت الهند أكثر من 11,400 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك 377 حالة وفاة.

ومؤخرا تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو، تظهر ضرب الشرطة الهندية لمخترقي أمر الإغلاق السائد في البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وظهر عناصر الشرطة الهندية في لقطات مصورة وهم يضربون مخترفي الإغلاق بالعصي على ظهورهم.



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