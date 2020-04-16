محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
انخفضت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1714.74 دولار للأوقية بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش.
وكان المعدن النفيس انخفض 0.7% عند التسوية أمس الأربعاء، لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1744.50 دولار للأوقية.
وعانت مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعا قياسيا في مارس الماضي.
وتراجع إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946، مما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس.
ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب العالمي تتراجع مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين للمعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.