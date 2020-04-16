ارتفاع إصابات كورونا في عمان إلى 1019 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1019 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الاصابات تشمل 12 حالة لعمانيين، و97 حالة لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 45 إصابة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176 حالة، لافتة إلى تسجيل أربع حالات وفاة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .