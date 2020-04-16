بقيمة 40.8 مليون جنيه.. مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية تمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.

و,وقع على الاتفاقية، بحسب بيان، اليوم الخميس، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف مصر وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.

وأعرب الدكتور طارق شوقي، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وثقته في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي اختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم.

وأشار إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وإلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المصري الإيطالي والذي يتنوع بين التعاون الثنائي والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعليم والبعد الاجتماعي، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة.

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وأوضحت المشاط، أن أهمية هذا المشروع في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير التعليم الفني وتوفير خريجين فنيين محترفين علي أيدي خبراء من إيطاليا، وإنشاء شبكة تضم عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.

كما يهدف إلى إعداد كوادر من المعلمين والإداريين وتدريب فريق العمل في كافة نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفني.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي 2019/2018، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث 100 مليون دولار.