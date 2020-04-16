إدارة المواقع الالكترونية.. برنامح تدريبي عن بعد في جامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

بدأ مركز تنمية قدرات أعضاء هئية التدريس والقيادات بجامعة بنها، أولى دوراته التدريبية الإجبارية عن بعد، باستخدام تطبيق زووم وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال السعيد، إن الدورات تأتي في إطار حرص جامعة بنها، على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وفي ضوء خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطوير استراتيجيات التدريب والتعلم الذاتي.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدورات تعقد باستخدام تطبيق زووم، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد، وتأثير ذلك على أنشطة المؤسسات التعليمة.

من جانبه أكد الجيزاوي، أن برنامج إدارة المواقع الالكترونية يهدف إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المنصات الإلكترونية المختلفة، وتوظيفها في مجالات التعليم والتواصل مع الطلاب والبحث العلمي، والنشر الدولي، وخلق اتجاه إيجابي لدى هيئة التدريس للاستفادة من هذه المنصات الإلكترونية، سواء التي توفرها الجامعة أو المتوفرة على الإنترنت، وتقدمها شركات عالمية وما لذلك من تاثير كبير على تصنيف الجامعة العالمي.

وأضاف الدكتور علاء متولي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أن الدورات شارك فيها 25 متدربا من أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن تطبيق التدريب عن بعد جاء تلبية لطلبات المتدربين والتيسير على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا.