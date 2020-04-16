دراسة / مكيّفات الهواء ساعدت في إنتقال عدوى الفيروس في الصين

وكالات- أظهرت دراسة أجريت على عشر حالات إصابة بفيروس كورونا من ثلاث أسر، كانت تتناول العشاء في نفس المطعم، في جنوب الصين، أن مكيفات الهواء ساعدت في إنتقال قطرات الرذاذ بينهم، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020.
وأضافت الصحيفة أن "تدفق الهواء القوي من مكيف الهواء ربما نشر قطرات الرذاذ" بين ثلاث طاولات، طبقا للتقرير البحثي الذي إستند إلى الإصابات في مدينة جوانجتشو في أواخر جانفي الماضي.
وطبقا لتقرير البحث الذي جرى تحت قيادة جيانيون لو، من مركز جوانجتشو للأمراض المعدية والوقاية منها فإن المطاعم كان يتعين أن تزيد المساحة بين الطاولات وتحسن التهوية لتقليص مخاطر الإصابة.
والمريض الأول من ضمن المرضى العشرة الذين شملتهم الدراسة في جوانجتشو عاد في 23 جانفي من مدينة ووهان، حيث تم الاعلان عن أول حالة إصابة في ديسمبر.
وكان هذا الشخص قد تناول طعام الغداء مع ثلاثة من أفراد أسرته في اليوم التالي، في أحد المطاعم التي ليس بها أي نوافذ وكان يتم تشغيل مكيف هواء في كل طابق .
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