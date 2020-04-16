فائز السراج : لن أتفاوض بعد اليوم على حلّ سياسي مع حفتر

وكالات - أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج في مقابلة نشرت اليوم، الأربعاء 15 أفريل 2020، مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أنه لن يتفاوض بعد اليوم على حل سياسي مع المشير خليفة حفتر بسبب "الجرائم" التي إرتكبها.

وقال السراج الذي تعترف الأمم المتحدة بحكومته، "لن أجلس بعد اليوم (إلى طاولة التفاوض) مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي إرتكبها بحق جميع الليبيين".

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وأضاف "وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية. توقعنا أن يلتزم حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا، لكنه إعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا. وبعد فشل الهجوم بات يستهدف طرابلس دون تمييز، المناطق السكنية، المؤسسات المدنية، حتى المستشفى العام في وسط المدينة".

وتابع "سعينا دائما إلى حل خلافاتنا عبر عملية سياسية، لكن حفتر إنتهك كل إتفاق فورا".