أعلنت السلطات الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات أخرى في القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 293.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم،إصابتان من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، إحداهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل صاحبها في قسم العناية المكثفة، والثانية من العبيدية و يعمل صاحبها في قسم الكيمياوي، والإصابة الثالثة لسيدة من بيت ساحور كانت قد تشافت وبعد إجراء الفحص لها تبين أنها مصابة".
وبحسب المصادر الطبية، بلغ عدد المصابين بالفيروس في مدينة القدس 81.
كما أظهرت نتائج العينات التي أخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بأنها سليمة، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 293 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.