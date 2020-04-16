دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف توجيه اتهامات غاشمة للصين، وذلك تعليقا على تقرير أمريكي بشأن اختبارات نووية صينية محتملة وفقا لموقع روسيا اليوم. اليوم. وأكدت بكين أنها ملتزمة بوقف التجارب النووية، عقب تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الصين ربما أجرت تفجيرات سرية لتجارب نووية تحت الأرض بمستوى منخفض. نووية تحت الأرض بمستوى منخفض. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفى، بأن الصين تفي بالتزاماتها المتعلقة بمعاهدات الحد من التسلح، وقال إن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق حتى دحضها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصين ردًا على تقرير أمريكي: ملتزمون بمعاهدات الحد من التسلح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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