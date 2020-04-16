ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة بكورونا والعدد الكلي يتجاوز 130 ألفًا

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من130 ألفًا وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتىالآن 3800 حالة وفاة.
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
كما سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفًا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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