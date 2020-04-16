دعا النائب عن ائتلاف "النصر" في العراق، رياض التميمي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، إلى عدم تعيين أي وزير من حكومة عادل عبد المهدي الحاليةفي كابينته الحكومية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قال التميمي في بيان صحفي إنه: "على الكاظمي الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية وفقرؤيته لانجاح حكومته"، مؤكدا على "استعداد إئتلافه (النصر) لمساندته".
وشدد النائب على: "أهمية عدم اعادة اي وزير من حكومة عبد المهدي، رغم وجود عدد من الوزراء الجيدين فيها، لكن حكومة الكاظمي يجب أن تكون جديدة ومن اختياره".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني عراقي يطالب الكاظمي بعدم تعيين وزراء من حكومة عبدالمهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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