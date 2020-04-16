البرلمان الأوروبي يبحث تعزيز التعاون المشترك في مواجهة كورونا

يعتزم البرلمان الأوروبي عقد اجتماع، اليوم الخميس، في جلسة خاصة تهدف لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه جائحة فيروس كورونا.
التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).
تترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الاجتماع الذي ينطلق حوالى الساعة
ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبيفي دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيًا من تدابير الطوارئ.
وتشمل مسودة مشروع القرار أيضًا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة عبر الإنترنت وسيدلي الجميع بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني.
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