زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، ولاية مانيسا غربي تركيا، بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئالتركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.
صباحاً، بالتوقيت المحلي (02:49 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأوضح البيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 05:49
ولم يصدر أي بيان بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء ذلك.
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