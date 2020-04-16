زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، ولاية مانيسا غربي تركيا، بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني. التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 05:49 صباحاً، بالتوقيت المحلي (02:49 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. صباحاً، بالتوقيت المحلي (02:49 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء ذلك.

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