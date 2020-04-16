روسيا تسجل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت روسيا، اليوم الخميس، عن 3448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 3338 في اليوم السابق.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 27938 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا، إن 34 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 232.