ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 119 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الإصابات تشمل 12 حالة لعمانيين، و97 حالة لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 45 إصابة تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176 حالة، لافتة إلى تسجيل أربع حالات وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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