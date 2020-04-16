ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاتصال، امتنانه العميق لإعلان المملكة العربية السعودية تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود لتحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود.

وأشاد جوتيرش بجهود المملكة الكبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

من جانبه أكد سمو الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره، مؤكداً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.