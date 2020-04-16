الكويت تعلن شفاء 19 حالة جديدة من كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بـ "كورونا" تمهيدا لخروجها خلال اليومين المقبلين.
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