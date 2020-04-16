تايلاند تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجلت تايلاند، اليوم الخميس، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة 2672 حالة و49 وفاة منذ تفشي المرض هناك في يناير.
وقال تاوييسين ويسانيوثين وهو متحدث باسم مركز الحكومة للتعامل مع مرض كوفيد-19، إن من بين الحالات الجديدة، كان 14 مريضاً مرتبطين بحالات سابقة وخمسة ليست لهم صلة بأي حالات بينما يجري التحقيق في أمر عشر حالات مؤكدة لتحديد كيف أصيبت بالمرض.
كما أعلنت البلاد أن 1593 مريضاً تعافوا وعادوا لمنازلهم.
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