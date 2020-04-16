ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450 مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي.
وأظهرت البيانات زيادة في عدد الوفيات بواقع 315 وفاة إلى 3569.
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