زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية مانيسا غربي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني، ونقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأوضح البيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 05:49 صباحاً، بالتوقيت المحلي (02:49 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء ذلك.