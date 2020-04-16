اخبار العالم

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 أبريل 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الخميس، إن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وأضافت أن 34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36، الثلاثاء.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341، حتى الأربعاء.

وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64، مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا