أسعار النفط تسجل ارتفاعا غير مسبوق بعد تراجعها لأدنى مستوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط في المبادلات اليوم الخميس بعد تراجع برميل خام تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2002 على أثر توقعات التراجع الكبير في الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبلغ سعر برميل نفط تكساس الوسيط تسليم أيار/ مايو تراجع على اقل من عتبة العشرين دولارا، أمس الأربعاء. إلا أنه ارتفع إلى 20,3 دولارا في آسيا صباح الخميس، بزيادة نسبتها 2,16 بالمئة.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، تسليم حزيران/ يونيو، فقد ارتفع 2,35 بالمئة إلى 28,34 دولارا حوالى الساعة 03,05 بتوقيت غرينتش.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، انهيار الطلب العالمي على النفط بمقدار 9,3 ملايين برميل يوميا هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

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واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري أن هذا الانهيار "التاريخي" سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالى 90,6 مليون برميل في اليوم.

وقالت الوكالة ومقرّها باريس، إن سبب هذا الانهيار إلى تزايد اجراءات العزل وقطاع النقل المتوقف في العالم.

وانهارت أسعار النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا. وتوصّلت الدول الكبرى المصدّرة للنفط إلى اتفاق الجمعة المقبل.

وقال المسؤول عن استراتيجية الأسواق العالمية في مجموعة "أكسيكورب"، ستيفن إينيس إن أسعار النفط وجدت دعما في مبادلات آسيا بفضل "تضافر أكبر خفض للإنتاج في (أوبك+) دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها مع رد أكثر حزما من الدول المنتجة لمجموعة العشرين لتجنب انهيارا أكبر للخام".