كورونا في البلدات العربية: 55 إصابة في أم الفحم و36 بجسر الزرقاء و34 برهط و30 بدير الأسد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل عدد مرضى فيروس كورونا المستجد في البلدات والمدن العربية إلى قرابة 460 حالة، وفقا للمعطيات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بما لا يشمل المدن والبلدات المختلطة.

ويستدل من المعطيات أنه تم تسجيل 42 حالة جديدة، بارتفاع يقدر بـ10% مقارنة بالأمس. فيما بلغ مجمل عدد الفحوصات نحو 20381، مع زيادة تقدر بـ2119 فحصا.

وتأتي أم الفحم في المرتبة الأولى في عدد الإصابات مع 55 حالة، لتسجل ارتفاعا بـ6 حالات في اليوم الأخير، فيما ويبقى عدد المصابين في جسر الزرقاء دون تغيير (36 حالة)، بينما ارتفع عدد المصابين في رهط بـ4 حالات جديدة ليبلغ 34.

يشار إلى أن البيانات الرسمية التي صدرت عن الوزارة تشمل الفحوصات التي ظهرت نتائجها حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، الخميس.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد جدا في دير الأسد، حيث وصل عدد المصابين إلى 30 حالة، بزيادة تقدر بـ20 حالة في اليوم الأخير، ويلاحظ ثبات عدد الإصابات في دبورية مع 24 إصابة دون تغير، وكذلك في باقة الغربية مع 21 إصابة.

ومن حيث كثافة تفشي الكورونا، تبقى جسر الزقاء في المكان الأول بمعدل 244 مصاب لكل 100 ألف نسمة، وترتفع ترتيب دير الأسد بمعدل 241 ومن ثم دبورية بـ240 و جت المثلث بـ167 حالة لكل 100 ألف مواطن.

ولفتت الهيئة العربية للطوارئ في بيان صدر عنها إلى ارتفاع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 33 مصابا لكل 100 ألف، مقارنة بـ138 في المجتمع الإسرائيلي، وارتفع معدل الفحوصات في المجتمع العربي إلى 1641 مقابل 2320 في المجتمع الإسرائيلي فحص لكل 100 ألف مواطن".

البلدات العربية:

أم الفحم: الإصابات - 55 (+6)، عدد المتعافين - 5

جسر الزرقاء: الإصابات - 36، عدد المتعافين - 3

دير الأسد: الإصابات - 30 (+5)، عدد المتعافين - 1

دبورية: الإصابات - 25 (+1)، عدد المتعافين - 1

باقة الغربية: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 1

رهط: الإصابات - 34 (+4)، عدد المتعافين - 3

جت: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 1

طمرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 7

الناصرة: الإصابات - 14 (+1)، عدد المتعافين - 3 (+2)

الطيبة: الإصابات - 11، عدد المتعافين - 1

كفر قاسم: الإصابات - 12، عدد المتعافين - 1

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 0

دير حنا: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 1

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 0

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 2

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 1

جلجولية: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 2

سخنين: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 1

البقيعة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 1

إكسال: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 1

الطيرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عيلبون: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 1

نحف: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 1

عين ماهل: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عرابة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

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يافة الناصرة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 2

زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 2

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

البعينة النجيدات: الإصابات - 3 (+1)، عدد المتعافين - 1

كابول: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

الفريديس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

مجد الكروم: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

كفر كنا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو غوش: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

البعنة: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 1

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو سنان: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

عرعرة النقب :الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

قلنسوة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

بالإضافة إلى 16 حالة إصابة، وحالة شفاء واحدة، في التجمعات السكنية التي يقطنها أقل من 5 آلاف مواطن.

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات - 2,418، عدد المتعافين - 242

تل أبيب ويافا: الإصابات - 483، عدد المتعافين - 182

حيفا: الإصابات - 142، عدد المتعافين - 32

نوف هجليل: الإصابات - 32، عدد المتعافين - 4 (+1)

اللد: الإصابات - 75 (+1)، عدد المتعافين - 21

الرملة: الإصابات - 60، عدد المتعافين - 13

عكا: الإصابات - 18، عدد المتعافين - 4

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 12، عدد المتعافين - 5

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1