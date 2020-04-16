ليبيا.. مليشيات السراج تسرق أموال الزكاة في صرمان وصبراتة

الخميس 16 أبريل 2020

نهبت مليشيات حكومة فايز السراج أموال زكاة الليبيين في مدينتي صرمان زصبراتة إبان الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيات، مدعومةً بمرتزقة سوريين والطيران التركي المسير.



وقالت مصادر من داخل مدينة صرمان إن مقر “صندوق الزكاة” لم يسلم من سرقة المليشيات التي نهبت أجهزة الكمبيوتر ومحتويات المكتب.

وتابعت المصادر أن الأوضاع الأمنية بالمدينتين باتت فوضوية، ويخشى الليبيون على عائلاتهم من التعرض للأعمال الإجرامية، وسط انتشار المرتزقة التشاديين -من ضمن صفوف مسلحي السراج- الذين يعتدون على المنازل ويعيثون فيها فسادا.

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وانتشرت أعمال السرقة والنهب بالمؤسسات ومنازل الليبيين بصبراتة بعد اقتحام المليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين التابعين لفايز السراج المدينة بدعم جوي وإسناد بحري تركي.

وكشف مصدر عسكري من مدينة صبراتة عن أن من ضمن الذين استهدفوا مدن الساحل الغربي "صرمان وصبراتة والعجيلات" سرايا من المرتزقة التشاديين والتابعين للقيادي المليشياوي أسامة الجويلي.

وتابع المصدر أن هجوم المرتزقة السوريين كان تحت قيادة المليشياوي عبدالكريم عبدالمجيد الشيباني، مواليد 1981، ومن سكان مدينة الزاوية والتابع لمليشيا مجلس ثوار الزنتان