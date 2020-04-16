شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 ننشر آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الخميس، 16/نيسان/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار 600 شراء 601 بيع السعودي 158.2 شراء 158.35 بيع Advertisements عدن الدولار 672 شراء 675 بيع السعودي 176.8 شراء 177.2 بيع

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