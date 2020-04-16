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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 225 والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 225 حالة.
كانت دولة الكويت سجلت، الأربعاء، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1405 حالات.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، د.عبدالله السند، في المؤتمر اليومي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن الحالات المرتبطة بالمخالطة للمصابين بالفيروس بلغ عددها 43 حالة، أما حالات قيد التقصي الوبائي فبلغ عددها 7 حالات.
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