السلطات الصينية تسجل 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الخميس، إن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.



وأضافت أن 34 من تلك الإصابات المسجلة، الأربعاء، هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة بـ36، الثلاثاء، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 82341 حتى الأربعاء.

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وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة بـ57 في اليوم السابق.

ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، الأربعاء، بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.