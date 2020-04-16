شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 109 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1019 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 45 حالة جديدة تعافت من كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 176، فيما سجلت البلاد 4 وفيات بالفيروس.

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