البرلمان الأوروبي يبحث "استجابة مشتركة" لوقف كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

يعقد البرلمان الأوروبي اجتماعا، اليوم الخميس، في جلسة خاصة؛ لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه جائحة كورونا العالمية.



وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الاجتماع الذي ينطلق نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة التكتل في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ.

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مسودة مشروع القرار تشمل أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة عبر الإنترنت، وسيدلي الجميع بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني.

وتعالت دعوات انتقاد غياب التضامن الأوروبي خلال الجائحة، كان آخرها تحذير رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه خطورة التفكك في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي كلمة له أمام البرلمان الإسباني الأسبوع الماضي، قال سانشيز: "الاتحاد الأوروبي في خطر إذا لم يكن هناك تضامن".