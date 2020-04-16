صعدة.. مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمليشيا في جبهة الظاهر

الخميس 16 أبريل 2020

تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثي في جبهة الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش شنت، فجر الخميس، 16/نيسان/2020، هجوما كبيرا على مواقع تمركز الحوثيين في منطقة الملاحيط بالمديرية.

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وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم واستمرت لساعات.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات المحافظات، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين