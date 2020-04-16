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46 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82341 حالة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية عبر موقعها على تويتر صباح اليوم الخميس أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم تسجل أمس أي حالة وفاة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77892 شخصا.

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